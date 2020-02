Buongiorno dalla Borsa 26 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 3,15%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 2,70%, scendendo fino a 8.834,87 punti. In ribasso il Nikkei 225 (-0,79%); in denaro l’indice cinese (+0,71%).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell’1,00%; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,41%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,68%.

Il settore beni per la casa, con il suo -1,19%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su Titanmet, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,95%.

Sono previsti domani dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall’Unione Europea quello di M3. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PIL.