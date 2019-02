Buongiorno dalla Borsa 26 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.115,43 punti. In lieve ribasso il Nikkei 225 (-0,37%); balza in alto l’indice cinese (+5,59%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,53%; vendite su Londra, che registra un ribasso dello 0,90%; contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,46%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto telecomunicazioni con un calo di -0,80%. Pressione su Inwit, che tratta con una perdita dell’1,08%.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio, degli Ordini beni durevoli e degli Occupati ADP. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicato il S&P Case-Shiller.