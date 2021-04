Buongiorno dalla Borsa 26 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,30%. Tokyo riporta un guadagno dello 0,36%, terminando a 29.126,2 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,00% e chiude a 14.351,9 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%; tentenna Londra, che cede lo 0,29%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,2%.

Il settore viaggi e intrattenimento, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su Juventus, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,23%.

In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto sempre questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia consumatori. Mercoledì, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.