Buongiorno dalla Borsa 26 agosto 2019

(Teleborsa) – A New York, forte calo del Dow Jones (-2,37%), che ha toccato 25.628,9 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.464,99 punti, in netto calo del 3,15%. Depresso il Nikkei 225 (-2,17%); sui livelli della vigilia l’indice cinese (+0,13%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,4%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,47%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -1,39%. Pressione su Esprinet, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,11%.

In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli. Domani è in programma il dato sul PIL della Germania. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.