Buongiorno dalla Borsa 25 marzo 2020

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno dell’11,37%; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 7.553,82 punti. Effervescente il Nikkei 225 (+8,04%), come l’indice cinese (2,37%).

In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. In primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,61%; in evidenza Londra, che mostra un forte incremento dell’1,80%; decolla Parigi, con un importante progresso del 2,08%.

Apprezzabile rialzo (+4,59%) a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento. Rialzo per Juventus, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell’8,98%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. Sempre stamattina saranno diffusi il dato sull’Indice IFO dalla Germania, e il dato sui Prezzi al Consumo dal Regno Unito.