Buongiorno dalla Borsa 25 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,54% a 34.393,98 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 13.641,75 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 28.554 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,62%, archiviando la sessione a 14.506,6 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,77%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,17%; poco mosso Parigi, che mostra un +0,09%.

Si distingue a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio ed esibisce un +0,80% sul precedente. Apprezzabile rialzo per Unieuro, in guadagno dell’1,08% sui valori precedenti. In Germania annunciato il PIL su base annuale, pari a -3,4%. Su base trimestrale, lo stesso dato si attesta su -1,8%.

I mercati sono in attesa dell’Indice IFO della Germania, in previsione stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia consumatori.