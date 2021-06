Buongiorno dalla Borsa 25 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,95% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.365,96 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,66%, terminando a 29.066,2 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,48% e chiude a 15.003,8 punti.

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,1%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,20%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,04%.

Apprezzabile rialzo (+1,95%) a Milano per il comparto media. Effervescente Mediaset, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.

È previsto martedì sia dalla Francia che dal Giappone l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.