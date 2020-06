Buongiorno dalla Borsa 25 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,72%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 2,03%, scendendo fino a 10.002,7 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dell’1,22%, archiviando la giornata a 22.259,8 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,75%; tentenna Parigi, che cede lo 0,63%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,97%. Composto ribasso per la Doria, in flessione dell’1,40% sui valori precedenti.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PIL.

Si attende dalla Spagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.