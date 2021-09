Buongiorno dalla Borsa 24 settembre 2021

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,48%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.316,58 punti.

Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,06%), archiviando le contrattazioni a 30.248,8 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 14.387,4 punti.

La Borsa di Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,31%; fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -2,21%. In forte ribasso Intek Group, che mostra un -2,86%.

In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Si attende dall’Unione Europea la diffusione di M3, previsto lunedì.

È previsto sempre lunedì dagli Stati Uniti l’annuncio degli Ordini beni durevoli. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto martedì.