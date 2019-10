Buongiorno dalla Borsa 24 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.833,95 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.889,47 punti. Leggermente positivo il Nikkei 225 (+0,55%); in ribasso l’indice cinese (-0,77%).

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,53%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,14%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,44%.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +3,82% sul precedente. Seduta decisamente positiva per STMicroelectronics, che tratta in rialzo del 4,33%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI servizi e degli Ordini beni durevoli.