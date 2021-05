Buongiorno dalla Borsa 24 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,36%; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.411,74 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 28.364,6 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 14.417,5 punti.

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Francoforte avanza dello 0,44%; resta vicino alla parità Londra (+0,14%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,1%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto assicurativo con un calo di -3,48%. Retrocede UnipolSai, con un ribasso del 5,50%.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. È previsto sempre domani sempre dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.