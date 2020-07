Buongiorno dalla Borsa 24 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,31%) e si attesta su 26.652,33 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 10.580,59 punti, ritracciando del 2,67%. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,03%, archiviando la seduta a 13.661,5 punti.

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Sensibili perdite per Francoforte, in calo dell’1,78%; in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,40%; in apnea Parigi, che arretra dell’1,52%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -3,63%. Si muove in profondo rosso Fullsix, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,40% sui valori precedenti. Nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è 13,9%.

Lunedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice IFO, e dall’Unione Europea quella di M3. Negli Stati Uniti ancora lunedì i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli.