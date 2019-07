Buongiorno dalla Borsa 24 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.954,56 punti. Poco sopra la parità il Nikkei 225 (+0,41%), come l’indice cinese (0,58%).

All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Piatta Francoforte, che tiene la parità; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Apprezzabile rialzo (+2,00%) a Milano per il comparto tecnologia. Effervescente STMicroelectronics, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,74%.

In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 49,6 punti. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito.