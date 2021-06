Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,21%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 14.274,24 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 28.875,2 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +1%, terminando la sessione a 14.843,8 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,65%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,30%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%.

Buona la performance a Milano del comparto alimentare, che riporta un +1,41% sul precedente. Brillante rialzo per Centrale del Latte D’Italia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,28%.

In Spagna annunciato il PIL su base annuale, pari a -4,2%.Su base trimestrale, lo stesso dato si attesta su -0,4%. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PIL.