Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2019

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.719,13 punti; sulla stessa linea, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 7.728,78 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nikkei 225 (+0,13%); sale l’indice cinese (+0,87%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,24%.

Apprezzabile rialzo (+0,96%) a Milano per il comparto tecnologia. Grande giornata per Fullsix, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,32%.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. Stamattina, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto mercoledì.