Buongiorno dalla Borsa 24 gennaio 2020

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 9.216,98 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nikkei 225 (+0,13%); pessimo l’indice cinese (-3,52%).

In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. Buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,05%; buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell’1,07%; sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell’1,00%.

In luce sul listino milanese il comparto beni industriali, con un +1,80% sul precedente. Grande giornata per Fiera Milano, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,42%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI manifatturiero.