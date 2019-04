Buongiorno dalla Borsa 24 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,55%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,26%. Leggermente negativo il Nikkei 225 (-0,27%), come l’indice cinese (-0,97%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Poco mosso Francoforte, che mostra un +0,11%; resta vicino alla parità Londra (-0,17%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un misero -0,19%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -0,49%. Lieve ribasso per Brembo, che presenta una flessione dello 0,93%.

In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione del Giappone, in previsione venerdì.