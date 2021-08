Buongiorno dalla Borsa 24 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,61% a 35.335,71 punti; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.312,82 punti.

Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 27.732,1 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,98%), che archivia la giornata a 14.535,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,31%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,21%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,43%.

Buona la performance a Milano del comparto viaggi e intrattenimento, che riporta un +0,92% sul precedente. Bene Autogrill, con un rialzo dell’1,09%.

In Germania annunciato il PIL su base annuale, pari a 9,8%. Su base trimestrale, lo stesso dato si attesta su 1,6%. Si attende dalla Germania la diffusione dell’Indice IFO, previsto domani. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.