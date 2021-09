Buongiorno dalla Borsa 23 settembre 2021

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,00%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15.176,51 punti.

Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività (Public Holiday), mentre Shenzhen porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 14.277,1 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,65%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,25%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,59%.

Buona la performance a Milano del comparto viaggi e intrattenimento, che riporta un +1,65% sul precedente.

Brillante rialzo per Autogrill, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,22%.

Pubblicato il PIL, in Spagna, dove il valore raggiunge 17,5% su base annuale, mentre si registrano 1,1% su base trimestrale.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO.