Buongiorno dalla Borsa 23 ottobre 2020

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 28.363,66 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 11.662,91 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,18%, terminando le negoziazioni a 23.516,6 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 13.396,2 punti.

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,04%; Londra avanza dello 0,54%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario, con un +1,07% sul precedente. Rialzo marcato per BPER, che tratta in utile dell’1,73% sui valori precedenti.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, nel Regno Unito annunciate le Vendite al Dettaglio su base annuale, pari a 4,7%.

Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 1,5%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.