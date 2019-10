Buongiorno dalla Borsa 23 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.788,1 punti; al contrario, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 7.874,62 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,34%), come l’indice cinese (0,93%).

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,30%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,64%.

Il settore tecnologia, con il suo -2,47%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso STMicroelectronics, che mostra un disastroso -2,52%.

Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani, in Giappone l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.