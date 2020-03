Buongiorno dalla Borsa 23 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 4,55%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.994,29 punti. Effervescente il Nikkei 225 (+2,02%), come l’indice cinese (1,30%).

Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 4,64%; in caduta libera Londra, che affonda del 4,77%; sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita del 4,40%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto costruzioni con un calo di -4,10%. A picco Cementir Holding, che presenta un pessimo -7,14%.

Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. È previsto domani sia dal Giappone che dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI manifatturiero.