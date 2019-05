Buongiorno dalla Borsa 23 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,39%; sulla stessa linea, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 7.420,66 punti. In frazionale calo il Nikkei 225 (-0,62%), come l’indice cinese (-0,51%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,85%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,45%; Parigi scende dello 0,78%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -2,40%. A picco STMicroelectronics, che presenta un pessimo -2,82%.

Distribuito il dato sul PIL della Germania, pari a 0,4%. Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 49,6 punti. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice IFO, e dall’Unione Europea quella del PMI composito.