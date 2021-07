Buongiorno dalla Borsa 23 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 34.823,35 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.940,17 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,58%, archiviando la sessione a 27.548 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 15.262,2 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,53%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,68%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,57%.

Buona la performance a Milano del comparto vendite al dettaglio, che riporta un +1,11% sul precedente. Balza in avanti Unieuro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,32%.

Nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0,5%. È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO. Martedì, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre martedì.