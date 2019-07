Buongiorno dalla Borsa 23 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.171,9 punti; al contrario, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.905,12 punti. Buona la prestazione del Nikkei 225 (+0,95%); negativo l’indice cinese (-1,15%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Francoforte avanza dello 0,75%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,61%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,62%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +2,22% sul precedente. Effervescente STMicroelectronics, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,03%.

È previsto domani in Unione Europea l’annuncio di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito. Si attende dal Giappone la diffusione del PMI manifatturiero, previsto sempre domani.