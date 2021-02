Buongiorno dalla Borsa 23 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.521,69 punti; al contrario, il Nasdaq 100 è crollato del 2,63%, scendendo fino a 13.223,74 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,46%, terminando a 30.156 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 15.243,3 punti.

Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,02%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,57%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%.

In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,91% sul precedente. Ottima performance per Autogrill, che scambia in rialzo del 3,29%.

Annunciati nel Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 5,1%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su -20.000 unità. Stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell’Unione Europea. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.