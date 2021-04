Buongiorno dalla Borsa 23 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,94%) e si attesta su 33.815,9 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 13.762,36 punti, in calo dell’1,24%. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,57% e archivia la seduta a 29.020,6 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,41%, terminando a 14.209,4 punti.

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,30%; giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,38%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -0,63%. Pressione su Esprinet, che tratta con una perdita dell’1,76%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio, nel Regno Unito, dove il valore raggiunge 5,4% su base mensile, mentre si registrano 7,2% su base annuale. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.