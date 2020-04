Buongiorno dalla Borsa 23 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell’1,99%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 8.664,63 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,74%, termina le contrattazioni a 19.137,9 punti. Shenzhen lievita dell’1,05% e archivia la seduta a 10.617,2 punti.

Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Effervescente Francoforte, con un progresso dell’1,61%; incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento del 2,30%; Parigi avanza dell’1,25%.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +7,03% sul precedente. Grande giornata per Txt E-Solutions, che sta mettendo a segno un rialzo dell’11,39%.

Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 43,7 punti. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sul PMI manifatturiero degli Stati Uniti.