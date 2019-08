Buongiorno dalla Borsa 23 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.252,24 punti; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.707,43 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,4%), come l’indice cinese (0,30%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,6%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,62%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%.

Apprezzabile rialzo (+0,98%) a Milano per il comparto vendite al dettaglio. Seduta vivace oggi per ePrice, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,52%.

È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO. Negli Stati Uniti sempre lunedì i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli. Si attende dalla Germania la diffusione del PIL, previsto martedì. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto sempre martedì.