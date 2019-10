Buongiorno dalla Borsa 22 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.940,33 punti. Guadagni frazionali per il Nikkei 225 (+0,25%), come l’indice cinese (0,21%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,21%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,02%; Parigi è stabile, riportando un moderato 0%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +1,21% sul precedente. Brillante rialzo per Eurotech, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,19%.

È previsto giovedì dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, in Giappone, sarà pubblicato il PMI manifatturiero.