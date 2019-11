Buongiorno dalla Borsa 22 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,20%; sulla stessa linea, cede alle vendite il Nasdaq 100, che chiude a 8.265,62 punti. Poco sopra la parità il Nikkei 225 (+0,32%); in frazionale calo l’indice cinese (-0,35%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,19%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,18%.

In luce sul listino milanese il comparto media, con un +0,93% sul precedente. Ottima performance per Mediaset, che scambia in rialzo del 2,09%.

Annunciato il PIL della Germania, pari a 0,1%. Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,2%. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero.