Buongiorno dalla Borsa 22 maggio 2019

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l’1,01% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.451,02 punti. Sui livelli della vigilia il Nikkei 225 (+0,05%); balza in alto l’indice cinese (+1,92%).

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,38%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -1,00%. Aggressivo ribasso per Fullsix, che passa di mano in perdita del 4,99%.

In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 3,8%. È previsto stamattina dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio. In Germania domani i mercati sono in attesa del PIL.