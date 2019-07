Buongiorno dalla Borsa 22 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 27.154,2 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha perso lo 0,88%, terminando la seduta a 7.834,9 punti. In frazionale calo il Nikkei 225 (-0,23%); positivo l’indice cinese (+0,81%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,16%); senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta Parigi, che tiene la parità.

In luce sul listino milanese il comparto petrolio, con un +0,74% sul precedente. Bene Saipem, con un rialzo dell’1,25%.

Si attende mercoledì dall’Unione Europea la diffusione di M3, del PMI manifatturiero e del PMI composito. Ancora mercoledì è in programma il dato sul PMI manifatturiero del Giappone.