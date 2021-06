Buongiorno dalla Borsa 22 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra in chiusura un balzo dell’1,76%; sulla stessa linea, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 14.137,23 punti. Ottima performance per Tokyo (+3,12%), che archivia la giornata a 28.884,1 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,38%, terminando a 14.696,3 punti.

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,02%).

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -0,63%. Seduta in ribasso per CNH Industrial, che mostra un decremento dell’1,16%.

Si attende giovedì dalla Spagna la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Giovedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice IFO.