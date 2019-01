Buongiorno dalla Borsa 22 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street amplia la performance positiva dell’1,38% e chiude a 24.706,3 punti. L’indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 6.784,6 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,47%, terminando gli scambi a 20.622,9 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell’1,44% e chiude a 7.516,8 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,25%; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,25%.

Il settore telecomunicazioni, con il suo -1,81%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per Telecom Italia, che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti.

È previsto stamattina dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice ZEW. In Unione Europea giovedì i mercati sono in attesa del PMI composito.