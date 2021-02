Buongiorno dalla Borsa 22 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 31.494,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 13.580,78 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,46% e chiude a 30.156 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 15.823,1 punti.

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,76%; tentenna Londra, che cede lo 0,29%; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,65%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto beni per la casa con un calo di -1,50%. Aggressivo avvitamento per Moncler, che tratta in perdita del 2,29% sui valori precedenti.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, in previsione domani.