Buongiorno dalla Borsa 22 febbraio 2019

(Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,40%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.035,16 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nikkei 225 (-0,18%); leggermente negativo l’indice cinese (-0,26%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,05%); senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta Parigi, che tiene la parità.

Apprezzabile rialzo (+1,26%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Prepotente rialzo per Inwit, che mostra una salita bruciante del 6,99% sui valori precedenti.

Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,2%. Sono previsti stamattina dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO, e dall’Unione Europea quello dei Prezzi al Consumo.