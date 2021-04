Buongiorno dalla Borsa 22 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 13.935,15 punti. Brilla Tokyo, in aumento del 2,38%, chiude a 29.188,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 14.151,1 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,50%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,56%.

In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +1,71% sul precedente. Ottima performance per Unieuro, che scambia in rialzo del 2,47%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul Fatturato industriale in Spagna, pari a -4,8%, e il dato sulla Fiducia imprese in Francia, pari a 104 punti. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI composito.