Buongiorno dalla Borsa 22 aprile 2020

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 2,67%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 8.403 punti, ritracciando del 3,71%. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,74% e chiude a 19.137,9 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dell’1,08%, termina le contrattazioni a 10.506,9 punti.

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,92%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,25%.

Buona la performance a Milano del comparto alimentare, che riporta un +1,77% sul precedente. Seduta vivace oggi per Campari, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,65%.

Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,5%. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.