Buongiorno dalla Borsa 22 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.733,22 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,05%), come l’indice cinese (-0,06%).

Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,42%; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -1,22%. Rosso per STMicroelectronics, che sta segnando un calo dell’1,40%.

Distribuito il dato sul PMI manifatturiero del Giappone, pari a 49,5 punti. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. I mercati sono in attesa del PMI servizi degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.