Buongiorno dalla Borsa 21 settembre 2021

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell’1,78%; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 15.012,19 punti, in netto calo del 2,10%.

Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -2,17% e chiude la seduta a 29.839,7 punti. La Borsa cinese è chiusa per festività (Public Holiday).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,62%; denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,72%; si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,12%.

Buona la performance a Milano del comparto chimico, che riporta un +1,08% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di SOL, con una variazione percentuale dell’1,12%.

Si attende giovedì dalla Spagna la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti.