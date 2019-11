Buongiorno dalla Borsa 21 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,40%; sulla stessa linea, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 8.283,75 punti. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,48%), come l’indice cinese (-0,82%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,60%; sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,65%; seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,70%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto automotive con un calo di -2,15%. Composto ribasso per Sogefi, in flessione dell’1,13% sui valori precedenti.

Si attende domani dalla Germania la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PhillyFed. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa del PMI composito.