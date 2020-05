Buongiorno dalla Borsa 21 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,52% sul Dow Jones; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 9.485,02 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 20.552,3 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,94%, archiviando la giornata a 10.948,5 punti.

Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell’1,20%; preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,71%; soffre Parigi, che evidenzia una perdita dell’1,12%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -2,55%. Aggressivo ribasso per STMicroelectronics, che passa di mano in perdita del 3,24%.

In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 38,4 punti. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PhillyFed.