Buongiorno dalla Borsa 21 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.376,7 punti, in netto calo dell’1,69%. Senza direzione il Nikkei 225 (-0,14%); in rosso l’indice cinese (-0,93%).

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,51%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,42%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni, con un +2,88% sul precedente. Prepotente rialzo per Telecom Italia, che mostra una salita bruciante del 3,69% sui valori precedenti.

Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito. È previsto sempre domani dal Giappone l’annuncio degli Ordini macchinari core. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, in Germania l’agenda prevede il dato sul PIL.