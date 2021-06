Buongiorno dalla Borsa 21 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell’1,58%; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.049,59 punti, in calo dello 0,81%. In forte ribasso Tokyo, che mostra una discesa del 3,29% e archivia la seduta a 28.010,9 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,40%, terminando a 14.641,3 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,67%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,46%; spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,78%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto vendite al dettaglio con un calo di -6,88%. Affonda sul mercato Cellularline, che soffre con un calo dello 0,00%.

Si attende giovedì dalla Spagna la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Negli Stati Uniti mercoledì i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. In Germania giovedì i mercati sono in attesa dell’Indice IFO.