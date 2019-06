Buongiorno dalla Borsa 21 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,94%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.738,05 punti. Variazioni negative per il Nikkei 225 (-0,95%); balza in alto l’indice cinese (+2,34%).

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,20%.

Apprezzabile rialzo (+1,54%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Apprezzabile rialzo per Telecom Italia, in guadagno dell’1,78% sui valori precedenti.

Pubblicati in Giappone il dato sul PMI manifatturiero, pari a 49,5 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 0,7%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.