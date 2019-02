Buongiorno dalla Borsa 21 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 25.954,44 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 7.062,34 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,15%); in frazionale progresso l’indice cinese (+0,39%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,37%; discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,23%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Buona la performance a Milano del comparto immobiliare, che riporta un +0,79% sul precedente. Seduta decisamente positiva per PLC, che tratta in rialzo del 3,80%.

In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,2%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 1,4%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito.