Buongiorno dalla Borsa 21 aprile 2021

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,75%) e si attesta su 33.821,3 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 13.809,3 punti. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un -2,03% e termina gli scambi a 28.508,6 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 14.101,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,16%; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,33%; sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,46%.

In buona evidenza a Milano il comparto energia, con un +1,24% sul precedente. Seduta positiva per Saipem, che avanza bene dell’1,98%.

Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,7%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. È previsto domani nel pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Nel Regno Unito venerdì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.