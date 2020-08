Buongiorno dalla Borsa 21 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.739,73 punti; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.477,05 punti.

Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 22.920,3 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell’1,19% e chiude a 13.320,9 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,44%; poco mosso Londra, che mostra un +0,01%; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,37%.

Apprezzabile rialzo (+1,15%) a Milano per il comparto tecnologia. Prepotente rialzo per Fullsix, che mostra una salita bruciante del 9,47% sui valori precedenti.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicate le Vendite al Dettaglio, nel Regno Unito, dove il valore raggiunge 3,6% su base mensile, mentre si registrano 1,4% su base annuale. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito.