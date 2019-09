Buongiorno dalla Borsa 20 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 27.094,79 punti; sulla stessa linea, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 7.901,79 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,16%); positivo l’indice cinese (+1,01%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,37%; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

In buona evidenza a Milano il comparto utility, con un +0,80% sul precedente. Modesto guadagno per Enel, che avanza di poco a +0,94%.

Annunciati i Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,3%. Si attende lunedì dall’Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. È previsto ancora lunedì dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI servizi.